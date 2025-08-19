کپەوکردن ئاگریگ نزیک ویستگەی گەرمی سامەڕا

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ نزیک ویستگەی وزەی گەرمی سامەڕا، وەرجەیە کپەوکردنی لەلایەن وەرگری شارستانی وەشیوەی زویوەزوی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لەناو گەناڵخە و چوو کوینە و گژوگیای نزیک ئەو ویستگە هیز گرد، دووپات کرد کە رویداوەگە کاریگەری لەبان کارکردنی نەیاشت.

لەلای خوەییش، وەڕیەوبەر گشتی بەرهەمکردن وزەی کارەبا لە ناوچەی باکوور دووپات کرد کە ویستگەگە وە وزەی بەرهم تەواوی کار کەێد کە رەسێدە 1260 میگاوات، دیاری کرد کە ئاگرەگە لە نڵیشت پەرژین ویستگەگە بویە، و وەتوواای کپەوکریا وەبی هیچ کاریگەرییگ لولتن کارکردنی.

وەزارەت کارەبا داوا لە میدیایەیل راگەیانن کرد وە هویردی بنووڕنە بڵاوکردن خەوەرەیل و پشت وە سەرچەوەیل فەرمی لە زانیاریەیل بوەسن.