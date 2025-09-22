کپەوکردن ئاگر ناو ئەماریگ کەرەستەیل کشتوکاڵی لەناوڕاس بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، کپەوکردن ئاگریگ راگەیان کە لەناو ئەمار کەرستەیل کشتوکاڵی لەناوڕاس بەغداد پایتەخت هیز گرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن ئاگریگ لەناو ئەماریگ کەرەستەیل کشتوکاڵی لەناو بینایگ بازرگانی دوو قاتی لە ناوچەی سنەک، مەیدان خەڵانی لەناوڕاس بەغداد کپەو بکەن.

وتیش: کە تیمەیل وەرگری شارستانی زویوەزوی کەفتنە ئامادەباشی و دەورگرد ئاگرەگە گردن، و ئەمارە سزیایەگە وەماوەی چەن خولەکیگ جیاوە کردن، و توەنستن کارەیل کپەوکردن و سەردەوکردن وەبی زەخمداری کەسیگ تەواو بکەن، کە دەسمیەتی لە کەمەوکردن زەرەدەیل دارایی دا.