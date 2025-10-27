کپەوکردن ئاگریگ لەناو مۆڵ بەغداد

شەفەق نيوز– بەغداد

کۆمپانیای فرووشتن نەفت عراق (سۆمو)، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە هەناردەیل نەفت عراق لە ماوەی نۆ مانگ لە ساڵ 2025 لە 900 مليۆن بەرميل رەد کرد، وە داهاتیگ رەسیە زیاتر لە 48 مليار دۆلار.

وەگورەی ئەو ئامارە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، بڕ هەناردەیل نەفت عراق لە کانوون دویەم تا ئەیلوول رەسیە 918 ملیۆن و290 هەزار و407 بەرمیل، وە ریژەی مانگانەی 102 مليۆن و32 هەزار و297 بەرميل.

دیاری کرد کە بڕ هەناردەیل بەسرە و ناوڕاس رەسیە 900 مليۆن و564 هەزار و77 بەرمیل، و لە کەرکوک رەسیە نزیکەی 7 ملیۆن و99 هەزار و154 بەرمیل.

وتیش: هەناردەی نەفت لە ئەمار نوو کەرکوک ئەرا ئوردن لە خود ناوە رەسیە یەک ملیۆن و866 هەزار و194 بەرمیل.

دیاری کرد کە داهاتەیل ئی مانگەیلە رەسیە نزیکەی 48 مليار و821 مليۆن و656 هەزار و726 دۆلار.

هەرلیوا، حەیان عەبدولغەنی وەزیر نەفت وت: ئیرنگە عراق دانوسەنین کەێد لەبان بەشەگەی لە ریخریاگ ئۆپیک لە وزەی بەرهەمی کە رەسێد 5.5 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ هەرچەن توانای فرەتر دیرێد.

لە کۆنگرەی نەفت، ئمڕوو دووشەممە، عەبدولغەنی دیاری کرد کە بڕ هەناردەیل نەفت ئیرنگە رەسێد ئەرا 3.6 ملیۆن بەرميل لە رووژیگ، وتیش: ئەو ئاگرە کە دویەکە یەکشەممە لە کێڵگەی زوبێر هیز گرد کاریگەرب لەبان هەناردەیل نەکرد.

وتیش: هەناردەیل هەرێم کوردستان ئیرنگە رەسیەسە نزیک 195 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، وتیش: کلکردن نەفت لە کەرکوکەو وەرەو بەندەر جیهان لە دویادویای مانگ ئەیلوول گوزەشتە دووارە کەفتە کار، دویای وسیانی تا ماوەی دوو ساڵ و نیم، کە یەکەم هەناردە لە تشرین یەکەم دەسوەپی کرد.