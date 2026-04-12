کپەوکردن ئاگریگ لەناو دوکانەیل بازرگانی نزیک مەزار "گەیلانی" لەناوڕاس بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەرێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو یەکشەممە، توەنست ئاگر گەپیگ کپەوبکەێد کە لەنوو دوکانیگ بازرگانی فرووشتن بوون لە نزیک مەزارگەی شێخ عەبدولقادر گەیلانی لەناوڕاس بەغدای پایتەخت هیزگردوێد.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لەڕی سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان، ماشینەیل تیمەیل ئاگرکپەوکردن رەسینە شوین رویداوەگە دەسوەجی لەدویای ئاگادارکردنیان لە هیزگردن ئاگر، وە وەختیگ پەیمانی سەرکەفتی بوین لە ئاخڵەدان ئاگرەگە، و کۆنترۆلکردنی وەبی ئەوەی فراوانەو بوود ئەرا ناوچەیل دەوروگەردی.
سەرچەوگە ئاشکراکرد، وە لەوەرچەوگردن سروشت مادەیل کیمایی (بوون) کە زوی ئاگرگرن، بڕ زەردەیل دووقاتەو کردیە، دووپاتکرد هویچ کەلەمداری مرۆییگ توومارنەکریاس، ئیرنگە تیمیگ پسپۆر دەسکردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە.