‏کپەوکردن ئاگریگ لەناو دوکانەیل بازرگانی نزیک مەزار "گەیلانی" لەناوڕاس بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەرێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو یەکشەممە، توەنست ئاگر گەپیگ کپەوبکەێد کە لەنوو دوکانیگ بازرگانی فرووشتن بوون لە نزیک مەزارگەی شێخ عەبدولقادر گەیلانی لەناوڕاس بەغدای پایتەخت هیزگردوێد.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لەڕی سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتیەگە راگەیان، ماشینەیل تیمەیل ئاگرکپەوکردن رەسینە شوین رویداوەگە دەسوەجی لەدویای ئاگادارکردنیان لە هیزگردن ئاگر، وە وەختیگ پەیمانی سەرکەفتی بوین لە ئاخڵەدان ئاگرەگە، و کۆنترۆلکردنی وەبی ئەوەی فراوانەو بوود ئەرا ناوچەیل دەوروگەردی.

‏سەرچەوگە ئاشکراکرد، وە لەوەرچەوگردن سروشت مادەیل کیمایی (بوون) کە زوی ئاگرگرن، بڕ زەردەیل دووقاتەو کردیە، دووپاتکرد هویچ کەلەمداری مرۆییگ توومارنەکریاس، ئیرنگە تیمیگ پسپۆر دەسکردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە.

