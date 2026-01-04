‏کپەوکردن ئاگریگ لەناو کارخانە و ئەمار مادەیل پلاستیکی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە وەرگیری شارستانی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کۆنترۆلکردن رویداو هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ و ئەماریگ مادە پلاستیکیەیل لە چارچمگ کویچەی پیشەسازی لە شار کازمیە سەر وە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ کپەوکردن رویداو ئاگرەگە کپەوکردن کە لەناو بینای کارخانەگە هیزگردوێد، کارەیل سەردەوکردن وەردەوامە وەبی هویچ زەخمداریگ.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، ئاگرەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بوی.

‏

‏