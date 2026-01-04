کپەوکردن ئاگریگ لەناو کارخانە و ئەمار مادەیل پلاستیکی لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە وەرگیری شارستانی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کۆنترۆلکردن رویداو هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ و ئەماریگ مادە پلاستیکیەیل لە چارچمگ کویچەی پیشەسازی لە شار کازمیە سەر وە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ کپەوکردن رویداو ئاگرەگە کپەوکردن کە لەناو بینای کارخانەگە هیزگردوێد، کارەیل سەردەوکردن وەردەوامە وەبی هویچ زەخمداریگ.
سەرچەوەگە دیاریکرد، ئاگرەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بوی.