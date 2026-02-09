کپەوکردن ئاگر خەسەخانەگەی بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی، ئمڕوو دووشەممە، کپەوکردن ئاگر خەسەخانەی ئیبن روشد لە بەغدای پایتەخت راگەیان.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن وەتەواوی کۆنتڕۆڵ ئەو ئاگرە بکەن کە لەناو خەسەخانەی ئیبن روشد ئەرا بیمارەیل دەروینی لە بەغداد بکەن، و وەختیگ پەیمانەیی کپیەو کردن وەگەرد کارەیل رزگارکردن و دەرکردن بیمارەیل ناو خەسەخانەگە.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی کەفتنە ئامادەباشی و ئاگرەگە گیر هاوردن، و چگنە ناو خەسەخانەگە لە قات یەکەم و قات خوارین و کپەوکردن و سەردەوکردن تەواو کردن وەبی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ.

وتیش: لە شوین ئەوە وەرگری شارستانی داوای وازکردن لێکۆڵینەوە کرد و هاوردن پسپۆڕ بەڵگەیل تاوانی ئەرا دیاریکردن مدووەیل ئاگرەگە وەگورەی ریکارەیل یاسایی.