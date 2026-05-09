ئوپراسیۆنیگ ئەمنی دەسگرێد وەبان حەشارگەیل قاچاخکردن پێکهاتە نەفتەیل لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە هیزیگ لە پۆلیس وزە ئەرکیگ ئەمنی جیوەجیکردن و ئەو شوینەیلە گردنە ئامانج کە ئەرا قاچاخکردن پێکهاتە نەفتیەیل وەکارهاوریانە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هیزیگ لە ئۆپراسیۆنەگەی توەنست دوو کەس دەسگیربکەێد، و دەسبگرێد وەبان شمارەیگ تانکەر و ماشین دەسکاریکریاگ کە ئەرا قاچاخکردن ئامادەکریاوین".
دیاریکرد " ئۆپراسیۆنەگە لە دویای تەقەلایگ هەواڵگێری و چەودیاری مەیدانیانە جموجویل توومەتبارەیل هات، و دەسگیرکریاگەیل و دەسوەبان گیریاگەیل رادەس لایەن پەیوەنیدار کریەن ئەرا تەواوکردن رێکار یاسایی وەرانوەریان".