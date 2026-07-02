‏وە ئۆپراسیۆنیگ جویری.. دژە تیرۆر دوو بازرگان مادە هوشبەر دەسگیر کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دوو بازرگان مادەی هووشبەر، هاوکات وەگەرد جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل وشکنین فراوانیگ کە قەزا سنوورەیل پارێزگای زیقار وەرد پەنج پارێزگای ترەک دەسگیرکریان.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، هێزەیل لە پارێزگای موسەننا ئۆپراسیۆنیگ وە هاوکاری وەڕێوەبەرایەتی کاروبار ههوشبەر کاریگەری عەقیلیەیل و فەرماندەییپۆلیس پارێزگاگە ئەنجام دریا، لە ئەنجام یەکیگ لە بازرگانەیل دەسگیرکریا و رادەس وەڕێوەبەرایەتیەگە کریا.

‏وەپای بەیاننامەگە" ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەنجامدریا لە یەکیگ لە بازرگانەیل هووشبەر لە زیقار دەسگیرکریا" ددوپاتکرد "وەشیوەی یاسایی رادەس وەڕێوەبەرایەتی مادە هووشبەرەیل و کاریگەری عەقیلیەیل کریا لەهەمان پارێزگا".

‏لە باوەتیگ پەیوەنیدار، لەپارێزگای زیقار، هێزیگ لە دەزگا ئۆپراسیۆنیگ فراوان ئەنجام دان شمارەیگ لە قەزایەیل (فەجر - فەهوود - سووق شیووخ - بەتها) کردگە ئامانج ئەرا لێکۆڵینەوە و وشکنین سنوورەیل جیاکەر وەگەرد پارێزگایەیل (واست، دیوانییە، مەیسان، بەسرە، موسەنا)، وەپای بەیاننامەگە.

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