وە دڵنگ سەربازییەو.. کوشیان و زەخمداری دوو کەس لە پەلاماریگ چەکداری لە باشوور خوەرهەڵات کەرکووک

شەفەق نیوز - کەرکووک

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد کە کەسیک وە دڵنگ سەربازییەو پەلامار ماڵیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل داگە لە ناحیەی لەیلان لە باشوور خوەرهەڵات پارێزگای کەرکووک، ئەوەیش بۊسە هوکار کوشیان خاوەن ماڵەگە و زەخمداری کەسیگ ترەک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کە چەکدارەگە پەلامار ماڵیگ لە ئاوای "خدر بلاخ" سەر وە ناحیەی لەیلان داگە، وەرجە ئەوەگ دەس بکەێدە تەقەکردن لەناو ماڵەگە، ئەوەیش بۊەسە هوکار کوشیان خاوەن ماڵەگە لە خود وەخت و زەخمداری کەسیگ ترەک.

سەرچەوەگە دیاری کرد، کە هیزەیل ئەمنی دەورەی شوین رۊداوەگە دان و لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هۊردەکاری و مدووەیل پەلامارەگە، لە وەختیگ زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە کل کریا، و تەرم قوربانییەگەیش ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بریا، و دووپات کرد کە دەزگا ئەمنییەیل وەردەوامن لە وەشوینکەفتن تاوانبارەگە ئەرا ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل تاوانەگە.