‏وە دەسپیچگ "شەرەف".. پیایگ وە گولە کەسوکار ژنەگەی کوشێد لە ناو ماڵیان لە دیالە

شەفەق نيوز- دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان پیایگ وە گولە لەناو ماڵیان لە شار بەعقوبە، ناوەن پارێزگاگە، وەپای لێکۆڵینەوە سەرەتایەیل رویداوەگە وە دەسپیچگ شەرەف بویە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کەسیگ دەسوەجی کوشیاس دویای ئەوەگ تەقە کەێد لە چەن کەسیگ لە کەسوکار ژن خاوەن ماڵەگە تەقە لەلیکردنە، دویای ئەوەگ لەناو ماڵەگە بوی گومان کردیە پەیوەنی وەرد ژنەگەی دیرێد".

‏سەرچەوەگە وتیش، "هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بردن، دووپاتکرد "دەزگا ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی تاوانەگە وازکردن مینەی ئەنجامدەری کەن تا بیریەنە دەس دادگا".

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