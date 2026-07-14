‏وە دەسپیچگ پاکەوکردن شەرەف کەسیگ خوەشگ خوەی کوشێد لە بەغدا وەرجە ئەوەگ بواێد دەسگیرکرێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، کابرایگ وە چەک کڵاشینکۆف وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف" خوەشکەگەی خوەی لە ناو ماڵیان کوشت لە ناوچەی "عەماری" سەروە لای رەسافە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل زوی رەسینەس شوین رویداوەگە و توەنستن برای قوربانیەگە دەسگیربکەن وەرجە ئەوە بوایگ.

‏دیاریکرد، توومەتبارەگە زیندانیکریا رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا.

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