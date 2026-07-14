وە دەسپیچگ پاکەوکردن شەرەف کەسیگ خوەشگ خوەی کوشێد لە بەغدا وەرجە ئەوەگ بواێد دەسگیرکرێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، کابرایگ وە چەک کڵاشینکۆف وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف" خوەشکەگەی خوەی لە ناو ماڵیان کوشت لە ناوچەی "عەماری" سەروە لای رەسافە خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزە ئەمنیەیل زوی رەسینەس شوین رویداوەگە و توەنستن برای قوربانیەگە دەسگیربکەن وەرجە ئەوە بوایگ.
دیاریکرد، توومەتبارەگە زیندانیکریا رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا.