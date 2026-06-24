وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف" پیایگ تەقە لە ژنەگەی و کوڕ مامەی کەێد لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا پیایگ وە چەک تایوەت (دەوانچە) تەقە لە ژنەگەی و کوڕ مامەی کردیە لەناو ماڵیان لە قەزای مەحمودیە باشوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە نژانس شەفەق نیوز وت: لە ئەنجام رویداوەگە ژنەگەی و قەومەگەی زەخمداربوین و سەختی، ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە.
وتیش؛ هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، توەنستن تاوانبار دەسگیربکەن ئوشێد وە دەسپیچگ پاکەوکردن شەرەف ئێ کارە کردیە، دیاریکرد دەسوەسەر کریاس چەوەڕێکرێد رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.