‏وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف" پیایگ تەقە لە ژنەگەی و کوڕ مامەی کەێد لە بەغدا

‏وە دەسپیچگ "پاکەوکردن شەرەف" پیایگ تەقە لە ژنەگەی و کوڕ مامەی کەێد لە بەغدا
2026-06-24T08:37:57+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا پیایگ وە چەک تایوەت (دەوانچە) تەقە لە ژنەگەی و کوڕ مامەی کردیە لەناو ماڵیان لە قەزای مەحمودیە باشوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە نژانس شەفەق نیوز وت: لە ئەنجام رویداوەگە ژنەگەی و قەومەگەی زەخمداربوین و سەختی، ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە.

‏وتیش؛ هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، توەنستن تاوانبار دەسگیربکەن ئوشێد وە دەسپیچگ پاکەوکردن شەرەف ئێ کارە کردیە، دیاریکرد دەسوەسەر کریاس چەوەڕێکرێد رێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon