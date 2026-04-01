‏وە درۆنیگ نادیار.. ئاگر گەپیگ کۆگایل "کاسترۆڵ" سەر وە گرووپ "سەردار" لە بان ڕێ هەولێر - موسڵ سزان

2026-04-01T08:18:22+00:00

شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرچەوەیگ وەرپرس لەناو گرووپ "سەردار"، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لە کۆگایل روین "کاسترۆڵ"ی بەریتانی سەر وە گرووپەگە لە بان ڕێ هەولێر - موسڵ، لە ئەنجام ئامانجگردن وە درۆنیگ "نادیار".

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "درۆنیگ لە ناو کۆگایلە کفتە خوار، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ و بڕیگ فرە لە رۆن و کەرەستەیل لۆجستی سزان"، و دیاری کرد  "تیمەیل وەرگری شارستانی لە هەولێر تەقەلای کۆنترۆڵکردن ئەو ئاگرە دەن کە لە ئەنجام تەقینەوەگە هیزگردیە".

‏سەرچەوەگە دووپات کرد  "زەرەدە ماددییەیل فرە قورسن وەمدوو جویر ئەو کەرەستەیل ناو کۆگا  و زوی ئاگرگردنیان"، وتیش "هیچ زەرەدیگ گیانی لەناو کارمەندەیل کۆمپانیاگە ک لە وەخت رویداوەگە لەو شوونە بوینە، تومار نەکریایە".

