‏وەخواکەفتن درۆنیگ لە باشوور بەغدا (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە لە وەخوارکەفتن درۆنیگ لە ناوچەی بوعیسە سەر وە قەزای دۆرە باشوور پایتەخت بەغدا، زەرد مادی رەسان وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە ئمڕوو شەوەکی رویدا نزیک جادەی دەرمانخانەی بەسمە، دۆنیگ کەفتەسە ناو ناوچەگە.

‏وتیش، رویداوەگە زەرد وە یەکیگ لە ماڵەیل رەسانییە، وەرد زەرد رەسانن وە سێ ماشین کە نزیک شوین وەخوارکفتنەگە بوین، وەبی توومارکردن زەخمداری لەناو مەردمەگە.

‏دیاریکرد، درۆنەگە نەزانریاس سەر وە کییە، وتیش لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە رێکارەیل لێکوڵینەوە ئەرا زانستن یەرچەوە و چۆنیەتی رویداوەگە.

