وەخواکەفتن درۆنیگ لە باشوور بەغدا (وینە)
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە لە وەخوارکەفتن درۆنیگ لە ناوچەی بوعیسە سەر وە قەزای دۆرە باشوور پایتەخت بەغدا، زەرد مادی رەسان وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە ئمڕوو شەوەکی رویدا نزیک جادەی دەرمانخانەی بەسمە، دۆنیگ کەفتەسە ناو ناوچەگە.
وتیش، رویداوەگە زەرد وە یەکیگ لە ماڵەیل رەسانییە، وەرد زەرد رەسانن وە سێ ماشین کە نزیک شوین وەخوارکفتنەگە بوین، وەبی توومارکردن زەخمداری لەناو مەردمەگە.
دیاریکرد، درۆنەگە نەزانریاس سەر وە کییە، وتیش لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە رێکارەیل لێکوڵینەوە ئەرا زانستن یەرچەوە و چۆنیەتی رویداوەگە.