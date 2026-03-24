وەخوارکەفتن دوو درۆن لە کەرکووک و موسەنا یەکیگیان بومبی بویە لە نزیک وێستگەی کارەبا
شەفەق نیوز - کەرکووک/ موسەنا
دوو سەرچەوەی ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دان لە وەخوارکەفتن دوو درۆن لە پارێزگایل کەرکووک و موسەنا، کە یەکیگیان بومبی بویە و لە نزیک وێستگەیگ کارەبا وەخوارکەفتیە، بی ئەوەگ هویچ زەرەدیگ گیانی بیاشتوود.
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "درۆنیگ بومبی لە نزیک وێستگەی کارەبای مەلا عەبدوڵڵا لە باشوور خوەرئاوای کەرکووک وەخوارکەفت، بەڵام هویچ زەرەد و زەخمدارییگ وەجی نەهیشت"، باس لەوەیش کرد کە هێزە ئەمنییەیل دەسوەجی دەورەی شوون رویداوەگە گردن.
وتیش لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس کردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هووکار رووداوەگە و ئەو لایەنەگ لە پشت وشانن درۆنەگەن، و رێکار مقیەتیکردن گیریاسەوەر ئەرا دەورگرد وێستگەگە لە هەر هەڕەشەیگ.
لە پارێزگای موسەنایش، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا شەفەق نیوز وت: درۆنیگ بی سەرچەوە لە دەیشتایی بوسیە لە ناوچەی "ئوم رەحل" لە باشوور شار سەماوە پەیا کریایە، ئەوەیش دوای ئەوەگ خەڵک ناوچەگە خەوەردار هێزەیل ئەمنی کردوێن.
ئەو سەرچەوە وتیش هێزەیل ئەمنی دەور شوونەگە گردن و وەپای رێکارەیل مامەڵە وەرد درۆنەگە کردن، و دیاریکرد یە ئەرا سێیەم جارە لەماوەی هەفتەیگ درۆن وەی جویرە لە سنوور ئیداری ناحیەی بوسیە پەیا بوود.