‏وەخوارکەفتن دوو درۆن لە کەرکووک و موسەنا یەکیگیان بومبی بویە لە نزیک وێستگەی کارەبا

شەفەق نیوز - کەرکووک/ موسەنا

‏دوو سەرچەوەی ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دان لە وەخوارکەفتن دوو درۆن لە پارێزگایل کەرکووک و موسەنا، کە یەکیگیان بومبی بویە و لە نزیک وێستگەیگ کارەبا وەخوارکەفتیە، بی ئەوەگ هویچ زەرەدیگ گیانی بیاشتوود.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "درۆنیگ بومبی لە نزیک وێستگەی کارەبای مەلا عەبدوڵڵا لە باشوور خوەرئاوای کەرکووک وەخوارکەفت، بەڵام هویچ زەرەد و زەخمدارییگ وەجی نەهیشت"، باس لەوەیش کرد کە هێزە ئەمنییەیل دەسوەجی دەورەی شوون رویداوەگە گردن.

‏وتیش لایەنە پەیوەندیدارەیل دەس کردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هووکار رووداوەگە و ئەو لایەنەگ لە پشت وشانن درۆنەگەن، و رێکار مقیەتیکردن گیریاسەوەر ئەرا دەورگرد وێستگەگە لە هەر هەڕەشەیگ.

‏لە پارێزگای موسەنایش، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا شەفەق نیوز وت: درۆنیگ بی سەرچەوە لە دەیشتایی بوسیە لە ناوچەی "ئوم رەحل" لە باشوور شار سەماوە پەیا کریایە، ئەوەیش دوای ئەوەگ خەڵک ناوچەگە خەوەردار هێزەیل ئەمنی کردوێن.

‏ئەو سەرچەوە وتیش هێزەیل ئەمنی دەور شوونەگە گردن و وەپای رێکارەیل مامەڵە وەرد درۆنەگە کردن، و دیاریکرد یە ئەرا سێیەم جارە لەماوەی هەفتەیگ درۆن وەی جویرە لە سنوور ئیداری ناحیەی بوسیە پەیا بوود.

