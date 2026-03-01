‏وەخوارکەفتن دوو درۆن لەدەشت نەینەوا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏لیوای 30 حەشد شەعبی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا ڵە وەخوارکەفتن دوو درۆن لە ناوچەی دەشتی نەینەوا، هاوکات وەرد شەپوولیگ گرژی سەربازی ناوەین واشنتۆن و تل ئەبیب لەلایگ و تەهران لایگتر.

‏لیواگە لە بەیاننامەیگ وت: یەکیگ لە فرۆکەیل لە کۆمەڵگەی ئەنسار و دویەم لە ئاوای تۆپزاوە وەخوارکەفتنە وەگەرد بڵاوبوین وەجیماگەیلیان لە پرۆژەی ئاو بازوایا وەخوارکەفتیە.

‏لە بەیاننامەگە داوا لە مەردم ناوچەگە کەێد " وریابوون لە تەنەیل نامۆ، یا وەجیماگەیل فرۆکەیل یا پارچەیلیان، لە وەخت دیین تەن نامۆ خەوەردار لیوای 30 بکەن".

‏

‏

‏