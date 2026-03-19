‏وەخوارکەفتن دوو درۆن لە دیالە و بابل

2026-03-19T13:27:56+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیالە/ بابل

‏دوو سەرچەوەی ئەمنی ،ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە وەخوارکەفتن دوو درۆن لە پارێزگایەیل دیالە و بابل، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت درۆنیگ لەدویای وەخوارکەفتنی تێکشکیاس لە ئاوای جیایلە لە قەای خاڵس لە پارێزگای دیالە.

‏سەر چەوەیگ لە بابل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، درۆنیگ لە ناحیەی ئیبراهیمیە لە نزیک مەزار (عەلویە شەرفە) وخوار کەفتیە لە باشوور پارێزگاگە، لایەنەیل پەیوەنیدار  لەو شوینە تەقانەسێ.

‏سەرچەوەیل دووپاتکردن هێزەیل ئەمنی رێکار ئەمنی گردنەسەوەر وەرد رویداوەیل وەپای رێسایەیل پشت وەپی بەسیاگ مامەڵە کردن.

