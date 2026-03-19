وەخوارکەفتن دوو درۆن لە دیالە و بابل
شەفەق نیوز ـ دیالە/ بابل
دوو سەرچەوەی ئەمنی ،ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە وەخوارکەفتن دوو درۆن لە پارێزگایەیل دیالە و بابل، وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت درۆنیگ لەدویای وەخوارکەفتنی تێکشکیاس لە ئاوای جیایلە لە قەای خاڵس لە پارێزگای دیالە.
سەر چەوەیگ لە بابل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، درۆنیگ لە ناحیەی ئیبراهیمیە لە نزیک مەزار (عەلویە شەرفە) وخوار کەفتیە لە باشوور پارێزگاگە، لایەنەیل پەیوەنیدار لەو شوینە تەقانەسێ.
سەرچەوەیل دووپاتکردن هێزەیل ئەمنی رێکار ئەمنی گردنەسەوەر وەرد رویداوەیل وەپای رێسایەیل پشت وەپی بەسیاگ مامەڵە کردن.