وەخوارکەفتن درۆنیگ "نادێار" له باکوور زیقار
شهفهق نیوز- زیقار
سهرچهوهیگ ئهمنی له زیقار باشوور عراق، ئمڕوو دووشهممه، خهوهردا له وەخوارکەفتن درۆنیگ کە جویرهگهی و سهرچهوهگهی نادیاره له قهزای رفاعی باکوور ناوهند پارێزگاگه، بی ئهوهی هیچ زانیارییگ لهب زهرهد و زیانهیل توزمار بکریهد.
سهرچهوهگه ئهرا ئاژانس شهفهق نیوز وت: "وێستگهی وهدهم هاتن و کۆنترۆڵ ئاگادارییگ وەپی رەسی لهبان وەخوارکەفتن درۆنیگ نادیار له قهزای رفاعی کە 20 کم له ناوهند شارهگهو دویره"، دیاریکرد "لایهنهیل پهیوهندیدار وهگهرد وهرگری شارستانی و پسپۆڕ تهقهمهنی کلکریانە شوون رویداوهگه".
وتیش: "رویداوهگه له چوارچمگ سنوور وهرپرسایهتی ناوچهی ئهمنی شهشهمه، و رێکارهیل یاسایی گیرانهسه وهر".