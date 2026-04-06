وەخوارکەفتن درۆنیگ "نادێار" له‌ باکوور زیقار

شه‌فه‌ق نیوز- زیقار

‏سه‌رچه‌وه‌یگ ئه‌منی له‌ زیقار باشوور عراق، ئمڕوو دووشه‌ممه‌، خه‌وه‌ردا له‌ وەخوارکەفتن درۆنیگ کە جویره‌گه‌ی و سه‌رچه‌وه‌گه‌ی نادیاره‌ له‌ قه‌زای رفاعی باکوور ناوه‌ند پارێزگاگه‌، بی ئه‌وه‌ی هیچ زانیارییگ له‌ب زه‌ره‌د و زیانه‌یل توزمار بکریه‌د.

‏سه‌رچه‌وه‌گه‌ ئه‌را ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز وت: "وێستگه‌ی وه‌ده‌م هاتن و کۆنترۆڵ ئاگادارییگ وەپی رەسی له‌بان وەخوارکەفتن درۆنیگ نادیار له‌ قه‌زای رفاعی کە 20 کم له‌ ناوه‌ند شاره‌گه‌و دویره‌"، دیاریکرد "لایه‌نه‌یل په‌یوه‌ندیدار وه‌گه‌رد وه‌رگری شارستانی و پسپۆڕ ته‌قه‌مه‌نی کلکریانە شوون رویداوه‌گه‌".

‏وتیش: "رویداوه‌گه‌ له‌ چوارچمگ سنوور وه‌رپرسایه‌تی ناوچه‌ی ئه‌منی شه‌شه‌مه‌، و رێکاره‌یل یاسایی گیرانه‌سه‌ وه‌ر".