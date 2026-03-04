وەخوارکەفتن درۆنیگ ئەمریکی لە سەڵاحەدین

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن درۆنیگ ئەمریکی لە ناوچەی عەلەم باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: درۆنیگ ئەمریکی لە دەورگرد ناوچەی عەلەم باکوور پارێزگاگە کەفتە خوارەو.

وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە ریکارەیل و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.

وەگورەی ئەو وینەیلە کە لە شوین رویداوەگە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، درونەگە لەو فرۆکەیل سەربازی گەورە بویە کە ئەرا روانگەکردن و پەلامار وەکار تیەن و مەزەنە کریەێد لە چب MQ-9 Reaperی ئەمریکی بوود کە کۆمپانیای General Atomics دروسی کەێد.

تا ئیسە زانیاری لە کەفتن زەخمداری یا زەرەدەیل دارایی لەو کەفتنە نەڕەسیە.