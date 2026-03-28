‏وەخوارکەفتن درۆن لە کێڵگەی نەفتی مەجنون لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏وەزارەت وەرگری عراقی، ئمڕوو شەممە، راگەیان درۆنیگ لە کێڵگەی نەفتی مەجنون لە پارێزگای بەسرە لە باشوور وڵاتەگە وەخوارکەفتیە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان: "لە سەعات (08:30) شەوەکی ئمڕوو شەممە ڕێککەفت 28 ئازار 2026، درۆنیگ لە ناو کێڵگەی نەفتی مەجنون لە قەزای دێر لە پارێزگای بەسرە کەفتە خوار، کە ها ناوچەی وەرپرسیاریەتی فەوج سێیەم لیوای نۆیەم لە وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هێز، بی ئەوەگ بتەقێدەو، و کەفتنەخوارەگەی هویچ زیانیگ ماددی یا زەخمداری مرۆیی لەلی نەکەفتیە".

‏وەپای بەیاننامەگە، هێزەگە کە لە شوون ڕووداوەگە بوینە - دەسوەجی - فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەسرە و بنکەی پۆلیس ئەو شوینە ئاگادار کردنە، و تیمیگ لە ئەندازیاری و مەفرەزەیل بەش دژە تەقەمەنی کلکریانە ئەرا شوون رویداوەگە، ئەرا رەفتارکردن وەگەرد درۆنەگە و هەڵگردنی وەپای ریکارەیل فەرمی.

