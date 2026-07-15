‏وەخوارکەفتن درۆنیگ لەناو بەندەر فاو گەورە لە بەسرە (ڤیدیۆ)

‏وەخوارکەفتن درۆنیگ لەناو بەندەر فاو گەورە لە بەسرە (ڤیدیۆ)
2026-07-15T08:18:29+00:00

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن درۆنیگ نەناسریاگ لەناو پرۆژە مینای فاو گەورە لە پارێزگای بەسرە، لە باشوور عراق، هاوکات وەرد بەرزەوبوین گرژی ئەمنی و سەربازییەل ناوچەگە.

‏پارچە  ڤیدیۆیەیلیگ دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، وەخت وەخوارکەفتن درۆنەگە و تەقیانی نیشاندەێد لەناو مەیدان کارەگە  لە پرۆژەی میناگە، بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر، وەبی توومارکردن کەلەمەداری، زەردەیل لە زەرەد مادی سنووردارەو بویە.

‏وەخوارکەفتن درۆنیگ لەناو بەندەر فاو گەورە لە بەسرە (ڤیدیۆ)

ڤیدیۆی 1

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