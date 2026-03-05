‏وەخوارکەتن درۆنیگ وەبان بارەگای کۆمپانیای BP کە لە گەپترین کێڵگەی نەفتی عراق کارکەێد

2026-03-05T06:11:46+00:00

‏شەفەق نیوز - بەسڕە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن درۆنیگ سیخوڕی  وەبان بارەگای BP بەریتانی کە لە کێڵگەی رەمیلەی نەفتی لە پارێزگای بەسرە کارکەێد ( کە گەپترن کێڵگەی عراق و دویەم گەپترین کێڵگە نەفتە لەبان ئاست جیهان).

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "درۆنیگ وەخوارکەفت وەناو دەوروگەرد بارەگای کۆمپانیای کێڵگەی رەمیلیە"  تا ئیسە بڕ زەردەگەی دیاری نەکریا و ئایا زەخمداری هەس یا نە.

