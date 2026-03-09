‏وەخوارخسن درۆنیگ سیخوڕی لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا دەزگای دژە تیرۆر عراقی درۆنیگ وەخوارخست کە خەریک وینەگردن بویە، گومانکرێد ئەرا کار "سیخوڕی" بویە لە پارێزگای زیقار باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، درۆنیگ وە لایەن هێزە ئەمنیەیل دوینریا و وەرپەچ دریارەو، بویە مدوو وەخوارخستنی وەبان زەوی و تەقیانی لەشوین وەخوارکەفتنی.

‏وتیش دەسەلاتدارەیل تایوەت مەزەنەکەن درۆنەگە کاری سیخوڕی و وینەگردن بویە، دیاریکرد لێکۆڵینەوە لەو لایەنە کرێد کە وشانیەسێ وەگەرد بارودۆخ ناوچەی رویداوەگە.

