وەخوارخسن درۆنیگ سیخوڕی لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا دەزگای دژە تیرۆر عراقی درۆنیگ وەخوارخست کە خەریک وینەگردن بویە، گومانکرێد ئەرا کار "سیخوڕی" بویە لە پارێزگای زیقار باشوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، درۆنیگ وە لایەن هێزە ئەمنیەیل دوینریا و وەرپەچ دریارەو، بویە مدوو وەخوارخستنی وەبان زەوی و تەقیانی لەشوین وەخوارکەفتنی.
وتیش دەسەلاتدارەیل تایوەت مەزەنەکەن درۆنەگە کاری سیخوڕی و وینەگردن بویە، دیاریکرد لێکۆڵینەوە لەو لایەنە کرێد کە وشانیەسێ وەگەرد بارودۆخ ناوچەی رویداوەگە.