وەخوارخستن درۆنیگ تەقەلای وە ئامانجگردن بنکەی ڤیکتۆریا لە فرۆکەخانەی بەغدا دا
2026-03-09T06:00:38+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، وت: وەرگیری ئاسمانیەیل توەنستن لە دویرەو درۆنیگ وەخواربخەن کە تەقەلای نزیکەوبوین لە بنکەی ڤیکتۆریا لە ناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا دایە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە وەبوی توومارکردن زەخمداری یا زەرەد کۆتایی وەپی هاتیە، وەپای زانیاری سەرەتایەیل.
ئیەیش لەدویای ئەوزەڵکردن زنجیرە پەلاماریگ تێد کە لەماوەی چەن رووژ وەرین هەمان بنکە کردیەسە ئامانج.