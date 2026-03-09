وەخوارخستن درۆنیگ تەقەلای وە ئامانجگردن بنکەی ڤیکتۆریا لە فرۆکەخانەی بەغدا دا

وەخوارخستن درۆنیگ تەقەلای وە ئامانجگردن بنکەی ڤیکتۆریا لە فرۆکەخانەی بەغدا دا
2026-03-09T06:00:38+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، وت: وەرگیری ئاسمانیەیل توەنستن لە دویرەو درۆنیگ وەخواربخەن کە تەقەلای  نزیکەوبوین لە بنکەی ڤیکتۆریا لە ناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا دایە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە  وەبوی توومارکردن زەخمداری یا زەرەد کۆتایی وەپی هاتیە، وەپای زانیاری سەرەتایەیل.

‏ئیەیش لەدویای ئەوزەڵکردن زنجیرە پەلاماریگ تێد کە لەماوەی چەن رووژ وەرین هەمان بنکە کردیەسە ئامانج.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon