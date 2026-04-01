وەخوارخستن بالۆنەیل هووشبەری لە ئەنبار

دەسەڵاتە ئەمنییەیل عراقی، ئەمروو چوارشەممە، پۊچەڵکردن تەقەلایگ گەورە ئەرا قاچاخچیەتی ماددە هووشبەرەیل لە ری سنوورەیل خوەرئاوا لە پارێزگای ئەنبار راگەیانن، وەگەرد دەسناین وەبان بڕیگ گەورە لە ماددە هووشبەرەیل، وەگەرد دەسگیرکردن دوو تاوانبار کە حەپ هووشبەر وەپییان بویە لە یەکیگ لە دەروازەیل پارێزگاگە.

فەرماندەیی هیزەیل سنوور، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بنکەیل فەوج سێیەم سەر وە لیوای سنوور شەشەم، لە ری سیستمەیل چەودیاریکردن و کامێرا گەرمییەیلەو، چەودیاری پەنج باڵۆن هەوایی لەبان پارچەی سنووری عراقی ناودەوڵەتی لە خوەرئاوای ئەنبار کردنە، کە دەرکەفتە بڕیگ گەورە لە ماددە هووشبەرەیل هەڵگردنە، کە رەفتار وەگەردیان کریا و یەک وەشوون یەک خریانە خوارەو لەناو ئۆپەراسیۆنەیل جیاجیا.

وتیش کە پرۆسەگە بویە مدوو دەسناین وەبان 154 کیلۆگرام لە ماددە هووشبەرەیل، وە بڕ 893 هەزار حەپ هووشبەر، کە ئەرا قاچاخچیەتی ئامادە کریاوین.

لەی چوارچیوە، وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری و دژە تیرۆر لە ئەنبار دەسناین وەبان زیاتر لە 150 حەپ هووشبەر لە جۊر "لاریکا"، و دەسگیرکردن دوو کەس کە وەپییان بویە لە یەکیگ لە دەروازەیل پارێزگاگە راگەیان.

دیاری کرد کە تاوانبارەیل دریانە دەس لایەنەیل لێکۆڵینەوەی تایبەتمەن ئەرا جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل.