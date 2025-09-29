وەخشین گشتی 9410 زیندانی لە عراق ئازادکەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

وەزارەت داد عراق، ئمڕوو دووشەممە، ئازادکردن 9410 زیندانی راگەیان لە سەرەتای جیوەجیکردن یاسای وەخشین گشتی لە بەغدا و پارێزگایەیل تا ئیسە.

وەزارەتەگە دووپاتکرد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز "ئاسانکاری و خێرایی کریاس لە وەڕێوەچگن یاسای وەخشین گشتی وەپای رێنمایەیل وەزیر، لەدویای تەواوکردن گشت داواکاری یاسایەیل، و دەرچگن بڕیار کۆتایی دادوەری ".

وتیش، ئۆپراسیۆن ئازادکردنەگە بەرهەم تەقەلای نموەنیگە کە فەرمانگەی چاکسازی عراق و لیژنەی یاسایی تاوەت وەرد هەمانگی راستەوخوەی لە فەرمان دادگای تایوەت وە هویردی و وپای بڕگە یاسایەیل وەخشین گشتی دریاس".

لە بروار 23 شوبات 2023 دەسوەپیکریا، وە جیوەجیکردن یاسای وەخشین گشتی وەپای دەق رێنمایەیل کە لە ئەنجومەن دادگای باڵا دەرچگە.