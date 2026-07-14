وە توومەتەیل گەندەڵی.. دەسگیرکردنەیل نوویگ لە فەرمانگەی تەندروسی دیالە
شەفەق نیوز - دیالە
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن دوو فەرمانبەر وە توومەتەیل پەیوەندیدار وە دۆسیەیل گەندەڵی لە فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئی پرۆسە کە هيزیگ ئەمنی جیوەجيی کرد، تەواوکەر پرۆسەی پەنجشەممەی گوزەشتەس لە فەرمانگەگە، تا شمارەی گشتی دەسگیرکریاگەیل لەناوەین فەرمانبەرەیل و پزیشکەیل و سەرۆک بەشەیلە بەرزەو بوود ئەرا 12 توومەتبار.
وەرجە یەیش سەرچەوەیگ ئاگادار لە 9ي تەموز/ یۆلیۆی ئی مانگە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن شەش فەرمانبەر لە فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای دیالە، کە پزیشکەیل دیار و سەرۆک هۆبەیل لەناویان بۊن، لەبان بنەمای توومەتەیل پەیوەندیدار وە گەندەڵی و دەسکارییکردن راپۆرتەیل لیژنە پزیشکییەیل.
سەرچەوەگە لە وەخت خوەی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت کە "دەسگیرکردنەگە دۊای لێکۆڵینەوەیل فراوانیگ تێد کە ئاشکرای تووڕیگ ئەرا دەسکاریکردن ريژەیل پەککەفتەیی کرد کە وەخشریاسە بیمارەیل و فەرمانبەرەیل، وە تایبەت ئەوانەگ خوازیارن خانەنشین بکریةن وە هوکارەیل تەندروسی".
سەرچەوەگە میکانیزم دەسکاریکردنەگە دياری کرد کە وت "تووڕەگە فەرمانبەرەیل و پزیشکەیل لەخوەی گرێد کە لەڕی (دەڵاڵ) و ناوبژیوانەیلەو پەیوەندی وەگەرد کەسەیل پەیوەندیدار کەن، کە ریژەیل پەککەفتەیی لە راپۆرتە پزیشکییەیل ئەرا ئەو فەرمانبەرە کە خوەی وە بیمار دەرکەێد لە ریژەیل نزمیگ جویر (30%) بەرزەو کریەێد ئەرا ریژەیل بەرزیگ کە رەسێدە (50% وەرەو بان) کە توانای دەید خانەنشینی وە مووچەی تەواو وەدەس باریەێد، ئەوەیش لە وەرانوەری پۊلیگ کە وە جویر (بەرتیل) دریەێد".
ئی پرۆسە هاوەختە وەگەرد دەسگیرکردن سێ فەرمانبەر لەلایەن هیزیگ ئەمنی تایبەتەو، لە سەرەتای هەفتەی گوزەشتە لە فەرمانگەی تەندروسی دیالە، وە توومەتەیل پەیوەندیدار وە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی و وەرگردن "بەرتیل" لە سەردانکەرەیل.