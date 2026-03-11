وەتونی 3.4 پلە.. زەویلەرزەیگ دەێد لەبان سنوور هزة "عراق – ئيران"

شەفەق نيوز – ديالە

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن زەویلەرزەیگ وەتونی (3.4) پلە لەبان پەیمانەی ریختەر نزیک سنوو عراق و ئیران راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەویلەرزەگە وەدویری (8) کیلۆمەتر خوەرھەڵات شار خانەقین لە پارێزگای دیالە توومار کریاس، دیاری کرد کە خەڵک ناوچەیل نزیک لەلی ئاگادار نەوینە.

بەیاننامەگە داوا لە هاوڵاتیەیل کرد دویر بکەفن لە خەوەرەیل دروو و پابەند بوون وە تەمەیل زەویلەرزەیی.