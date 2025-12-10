وە تونی شیتانە رانیە.. ماشینیگ لە نەجەف سێ کەس کوشێد

شەفەق نيوز- نەجەف

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەجەف، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە سێ کەس لە ناوچەی رەزەویە باشوور ناوەند پارێزگاگە تویش رویداو تلیان هاتنە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی ماشینیگ مارکەی (ستاریكس)، وە تونی بەرزیگ رانیە لەبان ری رەزویە لە باشوور نەجەف و سێ کەس تلانیە کە لەبان ری گشتی کار کردیان و گشتیان کوش کە ژنیگیش هاناویان.

وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری برد، و رانندەگە دەسگیر کرد، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد.