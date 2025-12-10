وە تونی شیتانە رانیە.. ماشینیگ لە نەجەف سێ کەس کوشێد
2025-12-10T11:31:26+00:00
شەفەق نيوز- نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەجەف، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە سێ کەس لە ناوچەی رەزەویە باشوور ناوەند پارێزگاگە تویش رویداو تلیان هاتنە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی ماشینیگ مارکەی (ستاریكس)، وە تونی بەرزیگ رانیە لەبان ری رەزویە لە باشوور نەجەف و سێ کەس تلانیە کە لەبان ری گشتی کار کردیان و گشتیان کوش کە ژنیگیش هاناویان.
وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری برد، و رانندەگە دەسگیر کرد، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد.