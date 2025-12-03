‏کوڵترین زمسان لە دەیان ساڵ: روانگەیگ باس لە ئاڵشتبوین کەشوهەوا کەێد کە سەردی عراق کەمەوکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏روانگەیگ ژینگەیی، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەکرد زمسان ئایندە لە عراق کوڵتر بوود بەراورد وە دەیەیل وەرین.

‏سەرچەوەیگ لە "عراق سەوز" لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ وڵاتەگە وەرجە مانیگی وڵاەگە چگەس نا، وەرز زمسان، باوجی وە کەشەگە رەنگدانەوە نەیرێد، وەپای ئەوەگپلەی گەرمی لە نیمەڕوو بەرزە وەرد سەرمایگ سووک سنووردار لە وەخت شەو و شەوەکی شەفەق.

‏وتیش، کوڵەوبوین وەرز زمسان عراق وە یەکیگ لە کاریگەریەیل ئاڵشتبوین کەشوهەوا دانرێد، دووپاتکرد هەوەجەکەێدچارەسەر ئێ ئاڵشتکاریە بکرێد لە پێناو گلەوخواردن وەرزەیل ساڵەگە جویر ئەوەگ لە گوزەشتە بوی، لە گوزەشتە وەرز زمسان لە تشرین یەکەم دەسوەپیکرد لە نیسان کۆتایی وەپیهات، باوجی ئیرنگە، هاوڵاتیەیل هەس وە سەردی تون نیەکەن تا ئێ چرکە، لە کۆتایی شوبات یا مانگ ئازار کۆتایی وەپی تێد.

‏خیگ لای هاوڵاتیەیل هەس وە نیگەرانی کەن کە لە ساڵەیل بانان وەرز زمسان نیەمینێد، کەشوهەوا لە ماوەی ئێ وەرزە گەرم بوود، و رووژەیل تاوسان درویژەوبوین وەجویریگ لە مانگ نیسان دەسوەپی کەێد تا تشرین یەکەم گشت ساڵیگ.

