وە بەشداری نزیکەی 10 ملیۆن خوەنەوار.. تاقیکردنەوەیل مەکتەوەیل عراق دەسوەپی کەێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئمڕوو یەکشەممە، پرۆسەی تاقیکردنەوەیل لە گشت عراق دەسوەپیکرد وە بەشداری نزیکەی (10) ملیۆن خوەنەوار لە قۆناغە جیاوازەيل پۆلەیل خوەنستن ناکۆتایی ساڵ خوەنین (2025–2026) خول یەکەم.
وەپای بەیاننامەیگ وەزارەت پەروەردە بڵاویکردیە و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیەکە تاقکردنەوەیل پۆلەیل سەرەتایی دەسوەپیکرد، و ئمڕوو قۆناغ ئامادەیی و ناوەندی دەسوەپیکرد، لەناوەین رێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری فرەیگ ئەرا مسۆگەرکردن خاس وەڕیوەچگن تاقیکردنەوەیل گشت پارێزگایەیل.
ئەحمەد ئەسەدی وەزیر پەروەردە وە وەکالەت وت: وەزارەتەگە گشت ئامادەکارییە پشتگیری و تەکنیکی پێویستەیل تەواو کردیە، و ژینگەس پوریایگ ئەرا تاقیکردنەوەیل فەراهەم کردیە کە ئارامی خوەنەوارەیل و ئەنجام دان تاقیکردنەوەیل لە ناو کەشیگ جێگیر مسۆگەر بکەێد، و دیاری کرد گشت رێکارەیل وەکار هاتگ ئامانجیان دابین کردن خاسترین بارودۆخە ئەرا خوەنەوارەیل
دیاریکرد، کارمەندەیل پەروەردەیی و کارگێڕی دەس وە جیوەجی کردن نەخشەیل تاقیکردنەوە کردنە لە وەخت دەس وە پی کردنی، و وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنەیل پشتگیر ئەرا پاراستن ناوچەیل تاقیکردن و دابین کردن هەوەجە بنەڕەتییەیل.