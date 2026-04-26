‏وە بەشداری نزیکەی 10 ملیۆن خوەنەوار.. تاقیکردنەوەیل مەکتەوەیل عراق دەسوەپی کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئمڕوو یەکشەممە، پرۆسەی تاقیکردنەوەیل لە گشت عراق دەسوەپیکرد وە بەشداری نزیکەی (10) ملیۆن خوەنەوار لە قۆناغە جیاوازەيل پۆلەیل خوەنستن ناکۆتایی ساڵ خوەنین (2025–2026) خول یەکەم.

‏وەپای بەیاننامەیگ وەزارەت پەروەردە بڵاویکردیە و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیەکە تاقکردنەوەیل پۆلەیل سەرەتایی دەسوەپیکرد، و ئمڕوو قۆناغ ئامادەیی و ناوەندی دەسوەپیکرد، لەناوەین رێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری فرەیگ ئەرا مسۆگەرکردن خاس وەڕیوەچگن تاقیکردنەوەیل گشت پارێزگایەیل.

‏ ئەحمەد ئەسەدی وەزیر پەروەردە وە وەکالەت وت: وەزارەتەگە گشت ئامادەکارییە پشتگیری و تەکنیکی پێویستەیل تەواو کردیە، و ژینگەس پوریایگ ئەرا تاقیکردنەوەیل فەراهەم کردیە کە ئارامی خوەنەوارەیل و ئەنجام دان تاقیکردنەوەیل لە ناو کەشیگ جێگیر مسۆگەر بکەێد، و دیاری کرد گشت رێکارەیل وەکار هاتگ ئامانجیان دابین کردن خاسترین بارودۆخە ئەرا خوەنەوارەیل

‏دیاریکرد، کارمەندەیل پەروەردەیی و کارگێڕی دەس وە جیوەجی کردن نەخشەیل تاقیکردنەوە کردنە لە وەخت دەس وە پی کردنی، و وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنەیل پشتگیر ئەرا پاراستن ناوچەیل تاقیکردن و دابین کردن هەوەجە بنەڕەتییەیل.

