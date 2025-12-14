‏وە بەشداری عراق.. دیاریکردن وەخت و شوین تیروپشک جام ئاسیا 2027

‏شەفەق نیوز- کوالالمبۆر

‏یەکیتی توپان ئاسیا، ئمڕوو یەکشەممە، رووژ شەمەی ئایندە بروار 11 نیسان ساڵ 2026 دیاریکرد جویر برواریگ فەرمی ئەرا وەڕێوەچگن تیروپشک کۆتایی جام ئاسیا 2027، کە لە شانشین سعودیەی عەرەبی وەڕیووە چوود.

‏یەکێتی ئاسا لە بەیاننامەیگ راگەیان "لیژنەی ریکخەر پالەوانیەتیەگە وە هەوەجەی زانێد شوین پووڕیاییگ ئەرا وەڕیوەچگن ئاهەنگ تیروپشکەگە دیاریبکەن، لە رەیازی پایتەخت سعودیە بوود یا لە شار جدە".

‏بڕیارە لە تیروپشکەگە هەڵوژاردەی عراق بەشداربوود شانوەشان هەڵوژاردە سەرکەفتیەیل ترەک ئەرا قۆناغ کۆتایی، کە تیروپشکەگە رێڕەو کێبڕکێ و دابەشکردن هەڵوژاردەیل وەبان کۆمەڵەیل دیاری کەێد، جویر ئامادەکاریگ ئەرا دەسوەپیکردن پاڵەوانیەتیە چەوەڕوانکریاگە.

‏گامەگە لە چوارچمگ ئامادەکارییە سەرەتاییەیل تێد ئەرا ڕێکخسن پاڵەوانێتیگ ناوازە جام ئاسیا 2027، وەتایبەت لە سایەی بایەخ و گرنگیی فرەیگ شانشین عەرەبستان سعوودیە ئەرا میوانداریکردن پاڵەوانێتییە کیشوەری و ناودەوڵەتیەیل، کە رەنگەوداین ئەوزەڵکردن توپان ئاسیاس لەبان ئاست رێکخسن و هونەری.

