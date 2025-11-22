وەبی زەخمداری.. کۆنترۆلکردن ئاگر گەپیگ لەناوڕاس کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو بینایگ لە جادەی پارێزگا لەناوڕاس شارەگە، هێزەیل کپەوکردن دەسوەجی هاتن و کۆنترۆل ئاگرەگە کردن.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئاگرەگە لە نهۆم بان بیناگە هیزگردیە تا ئیسە هووکارەگە ها لێکۆڵینەوە"، دیاریکرد سروشت مادەیل ناو ئەو شوینە دەسمیەتیدەرە ئەرا بەرزەوبوین دویکەڵ وە خەسی، و کارەگە تەقەلای زیایگ خوازێد وەلایەن تیمەیل شارستانی ئەرا نواگیری درویژەوبوین ئاگرەگە ئەرا بینایەیل دەوروگەرد.
وتیش، تیمەیل کپەوکردن توەنستن لە دویای رەسین وە چەن خولەکیگ ئاخڵەی بلویزەگە بیەن و کپیبکەن وە تەواوی، هێزەیل تایوەت بیناگە لە کراکار و ئەوانەگ لەورابوین چوڵەوکردن ئەرا پاراستن بیوەییان، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ گیانی.
دووپاتکرد، لیژنەی لێکۆڵینەوە دەسکردیە وە کارەیلی ئەرا زانستن هووکار ئاگرەگە و دیاریکرد بڕ زەرد مادی کە لە بیناگە کەفتیە.