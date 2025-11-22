وەبی زەخمداری.. کۆنترۆلکردن ئاگر گەپیگ لەناوڕاس کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو بینایگ لە جادەی پارێزگا لەناوڕاس شارەگە، هێزەیل کپەوکردن دەسوەجی هاتن و کۆنترۆل ئاگرەگە کردن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئاگرەگە لە نهۆم بان بیناگە هیزگردیە تا ئیسە هووکارەگە ها لێکۆڵینەوە"، دیاریکرد سروشت مادەیل ناو ئەو شوینە دەسمیەتیدەرە ئەرا بەرزەوبوین دویکەڵ وە خەسی، و کارەگە تەقەلای زیایگ خوازێد وەلایەن تیمەیل شارستانی ئەرا نواگیری درویژەوبوین ئاگرەگە ئەرا بینایەیل دەوروگەرد.

‏وتیش، تیمەیل کپەوکردن توەنستن لە دویای رەسین وە چەن خولەکیگ ئاخڵەی بلویزەگە بیەن و کپیبکەن وە تەواوی، هێزەیل تایوەت بیناگە لە کراکار و ئەوانەگ لەورابوین چوڵەوکردن ئەرا پاراستن بیوەییان، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ گیانی.

‏دووپاتکرد، لیژنەی لێکۆڵینەوە دەسکردیە وە کارەیلی ئەرا زانستن هووکار ئاگرەگە و دیاریکرد بڕ زەرد مادی کە لە بیناگە کەفتیە.

