‏وەبی زەخمداری.. بەغدا وەبان دوو رویداو ئەمنی تیەێدە خەوەر

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو رویداو ئەمنی لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزە ئەمنایەیل دوو موفەوەز پۆلیس دەسگیرکردن، یەکیگیان لە جواووداین خێرا کارکەێد، ئەوەکەیش پۆلیس فیدڕاڵیە، مەوقەی لە یەکیگ لە هچانخاجەیل سەر وە ناوچەی جیهاد بوین"

‏وتیش؛" دوو ئەندامەگە سەرخوەش بوینە و تەقە وەرەو ئاسمان کردنە، وەبی ئەوەگ زەخمداری تووماربکرێد".

‏لە رویداو ترەک، سەرچەوەی ئەمنی ترەک دیاریکرد، "کەسیگ نەناسریاگ وە ماتوڕسکیڵ راگەیانکاریگ کە لە یەکیگ دامەزراوەیل راگەیانن عراق کار کەێد ئاگرداسە لە نزیک ماڵەگەی لە ناوچەی ئەعزەمیە، بویەسە مدوو سزیان ماتۆڕسکیلەگەی وە تەواوی".

‏ئاشکرایکرد "لایەنەیل ئەمنی دەسکردنە وە رێکارەیل مینەکردن ئەرای ئەنجامدەرەگە، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس"

