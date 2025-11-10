وە بڕیار دادگا.. قەور دویەتیگ عراقی هەڵدرێد لەدویای گومانەیل بان هووکار مردنەگەی
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرایکد قەور دویەت سێنزە ساڵانیگ لە ناحیە مەحلەبیە خوەرئاوای موسڵ وازکریا، لەدویای دەرچگن بڕیار دادگا لەبان دوارە لێکۆڵینەوەکردن لە چۆنیەتی مردنی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کەسوکاری لە وەرین خەوەردانە لە ری تەزوو کارەبا مردیە، و لە قەورسان سەحابی لە قەوری دانانە وەبی وەرگردن رەزامەنیەیل یاسایی یا سەردانکردن فەرمانگەی پزیشک دادوەری، یەیش هیشتیە گومان لە بارودۆخ رویداوەگە دروسبوود.
وتیش لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی لەدویای وازکردن قەورەگە دەسوەپیکریا و دەچگە ئاسەوار خنکانن ئاشکرایگ لەقێ ملی هەس، کە کارەگە تاوانکاریە، دەزگایەیل دادوەری رێکارەیل پێویست وەرگردنە و شمارەیگ لە کەسوکار دویەتەگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە بانگکردنە.