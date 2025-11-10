‏وە بڕیار دادگا.. قەور دویەتیگ عراقی هەڵدرێد لەدویای گومانەیل بان هووکار مردنەگەی

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرایکد قەور دویەت سێنزە ساڵانیگ لە ناحیە مەحلەبیە خوەرئاوای موسڵ وازکریا، لەدویای دەرچگن بڕیار دادگا لەبان دوارە لێکۆڵینەوەکردن لە چۆنیەتی مردنی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کەسوکاری لە وەرین خەوەردانە لە ری تەزوو کارەبا مردیە، و لە قەورسان سەحابی لە قەوری دانانە وەبی وەرگردن رەزامەنیەیل یاسایی یا سەردانکردن فەرمانگەی پزیشک دادوەری، یەیش هیشتیە گومان لە بارودۆخ رویداوەگە دروسبوود.

‏وتیش لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی لەدویای وازکردن قەورەگە دەسوەپیکریا و دەچگە ئاسەوار خنکانن ئاشکرایگ لەقێ ملی هەس، کە کارەگە تاوانکاریە، دەزگایەیل دادوەری رێکارەیل پێویست وەرگردنە و شمارەیگ لە کەسوکار دویەتەگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە بانگکردنە.

