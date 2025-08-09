وە بونەی یاد چلە.. دیالە دەوام فەرمی 3 رووژ پەکخەێد
شەفەق نیوز ــ دیالە
پارێزگار دیالە عەدنان محەمەد عەباس شمێری، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئەرا ماوەی سێ رووژ دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگەیل پارێزگاگە پشوو فەرمیە لە رووژ سێشەممەو دەسوەپی کەێد.
شمری لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "پشووەگە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری نیەگردەو وەردەوام بوون لە کارەیلیان لەناو دەسە و دەروازەی مەنزەریە و گۆڕەپانەیل هاوردنوبردن زیارەتکەرەیل لە جەدیدەت شەت".
وتیش، "بڕیارەگە وەلایەن حکومەت ناوخوەییە ئەرا کارئاسانیکردن هامشوو هاوڵاتیەیل لە مەراسیم زیارەت و ئەوزەڵداین وە خزمەتگوزاری و لۆجستیکی کە پیشکەش وە زیارەتکەرەیل کرێد.
ئاشکرایکرد، "پارێزگاگە گشت توانایەیلی خوەی کووکردیە وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل پەیوەنیدار لەوەر ئاسانکاریکردن ئەرا یارەتکەرەیل ئمساڵ" دەسخوەشی کرد لە "رۆل دەسەی حسێنی و فەرماندەیل پاڵپشت ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری لە مژارەیل جیاواز".