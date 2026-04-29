‏وەبان داوەزیان کەمیگ.. خامەیل بەسرە هانە بان نرخەیل نەفت جیهانی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ هەردوگ جویر خام بەسرە داوەزیان کەمیگ وەخوەیان دین، باوجی هەر هانە لوتکەی گرانترین نرخ خامەیل لەبان ئاست جیهان.

‏خام قورس بەسرە نرخ 120.93 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کرد، کە وە بڕ 0.15 دۆلار داوەزیا، و خمو ناوڕاس بەسرە رەسیە 123.3 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە هەمان بڕ داوەزیان.

‏وەپای بەراوردەیل، خامەیل عراقی باڵادەس خوەیان پاراستنە لە نوا چەندین خام دیار جیهانی نرخ خام سووک عەرەبی سعوودی 120.30 دۆلار بوی، لە وەختیگ کە خام کوەیتی 103.79 دۆلار و خام مۆربان ئیماراتی 106.70 دۆلار و خام شاهین قەتەری 107 دۆلار توومار کردن.

‏‌هەمیش نرخ خاو برێنت 111.19 دۆلار بوی، و نرخ خام وێست تێکساس ئەمریکی رەسیە 99.33 دۆلار، یەیش نیشاندەر وەردەوامی هاز نرخدانان نەفت عراقییە وەرانوەر وە نیشاندەرەیل بازاڕ جیهانی، جویر پەناگەیگ ئەمن ئەرا دابینکردن نەفت لە ژیر سایەی گرژییەیل ناوچەگە.

