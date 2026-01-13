‏وەبان داوای ئوسترالیا.. عراق یەکیگ لە "رخدارتین" بازرگانە ناودەوڵەتیەیل ماددەی هووشبەر دەسگیرکرد

شەفەق نیوز - بەغدا

‏ناوەن نیشتمانی ئەرا هەماهەنگی دادوەری ناودەوڵەتی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان بازرگانیگ ماددەی هۆشبەر و تاوانەیل ترەک دەسگیرکردنە، کە لەلایەن دادگای عراق و ناودەوڵەتیی داواکریا بوی، یەیش جویر جواوداین ئەرا داواکاریگ فەرمی وڵات ئوسترالیا.

‏ ناوەندەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکرد، سزادریاگ "کاظم مالك حمد ربح الحجامي" وە هەماهەنگی وەرد وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادد هووشبەرەیل و کاریگەرە عەقڵییەیل لە وەزارەت ناوخوەی دەسگیرکریاس، دویای وەرگردن ڕەزامەنی لە ئەنجومەن باڵای دادوەری ئەرا ئەنجامدان لێکۆڵینەوە، ئیرنگە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ یەکەم ڕێکارەیل دەسوەپیکردیە.

‏لە بەیانامەگە هاتگە، توومەتبارەگە وە یەکیگ لە رخدارترین داواکریاگەیل بان ئاست جیهان دانرێد و وەرپرسە لە هاوردەکردن بڕ فرەیگ ماددەی هووشبەر ئەرا وڵاتەیل عراق و ئوسترالیا، هەمیش قاچاخچێتی وە ماددەی (هێرۆین) کردیە بیجگە لەوەش، توومەتبارەگە بەشداربویە وەرد گەپترین باندەیل تاوان رێکخریاگ لە شار (سیدنی) لە ئوسترالیا، کە وەرپرسن لە رویداوەیل تەقەکردن، کوشتن، رفانن، پەلامار تونوتیژی، سەرانە سەنین و هاوردەکردن هووشبەرەیل.

‏ناوەن هەماهەنگی دادوەری دیاریکرد، توومەتبارەگە پەیوەنی وەرد باندەیل یاساشکنەیل داشتیە کە وەرپرسیارەتی گەپیگ لە ناوخوەی ئوسترالیا و خوەرهەڵات ناوەڕاس دیرێد و وەرپرسن لە کوشتن، شووردن پویل، خەڵەتانن و سزانن و مادەی هووشبەر وەبان ئاست جەهان.

