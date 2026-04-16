‏وەپای ئامارەیل.. عراق لە ناو لیست وڵاتە عەرەبیەیل کە لە ساڵ ۲۰۲۶ جيگیرترین نرخ هەڵاوسان دیرن

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏مەزەنەیل سندوق كاش ناێودەوڵەتی ئەرا ساڵ ۲۰۲۶، ئمڕوو پەنجشەممە، ئاشکرای جیاوازییگ رووشن لە نرخ هەڵاوسان لە ناوەن وڵاتە عەرەبییەیل کرد، کە عراق توەنستیە ئاست مامناوەندیگ بپارێزێد کە رەسییە نزیکەی ۳٪، یەیش خەێدەی ناو رز ئەو وڵاتەیلە کە لە ناوچەگە جیگیرترین رەوش ئابووری دیرن.

‏راپۆرتیگ کە لە "سندوق کاش ناودەوڵەتی" دەری کەێد دیاریکرد سودان وە جیاوازییگ فەرە لە سەرەتای لیستەگەس، وە توومارکردن هەڵاوسانیگ فرە بەرز کە رەسییە ۷4.۱٪، لە دویای ئەویش میسر وە رێژەی ۱۳.۲٪، و تونس وە 6.5٪ هاتنە، یەیش نیشانەی وەردەوامی فشارە ئابوورییەیلە لەی وڵاتەیلە.

‏مۆریتانیا وە رێژەی 4.۱٪، و قەتەر وە ۳.۹٪ هاتنە، لە هەمان وەخت عراق کەفتە پلەیگ ناوڕاس کە نیشانەی هاوسەنگییە لە جوولەی نرخەیل.

‏وڵاتەیل تر عەرەبی نرخ کەمتر توومار کردنە، لەوانە: جەزائیر (۲.۹٪)، کویت (۲.۸٪)، ئیمارات (۲.5٪)، و بەحرەین (۲.4٪)، بیجگە لە سعودیە و ئوردن (۲.۳٪).

‏لەوەختیگ عومان رێژەی ۱.۷٪ توومار کرد، و مەغریبیش کەمترین نرخ هەڵاوسان عەرەبی تۆمار کرد وە رێژەی ۱.۳٪.

‏ئی ئامارەیلە نیشانەی جیاوازییگ رووشنە لە ناوەن وڵاتە عەرەبییەیل، چوینکە بڕیگیان ناڵن وە دەس هەڵاوسان بەرز کە فشار خەێدە بان ژیان مەردم، لە هەمان وەخت وڵاتەیل تر -کە عراق یەکیگە لەلیان- پارێزگاری لە جێگیریی خوەیان کەن، کە یەیش دەرفەت هاوسەنگی ئابووری لە قۆناغ ئایندە زیاتر کەێد.

‏

‏