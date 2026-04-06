‏وە ئامانجگردن بارەگای پاڵپشتی لۆجستیکی لە فرۆکەخانەی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە وەئامانجگردن بارەگای پاڵپشتی لۆجستیکی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، وەبی دووپاتکردن لە سروشت پەلامارەگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە دەوروگەرد بارەگاگە وە ئامانج گردیە، وتیش " تا ئیسە دووپات نەکریاس پەلامارەگە وە درۆن بویە یا مووشەک".

‏وتیش، لایەنەل پەیوەنیدار دەسکردنە وە وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە و جیوەجیکردن ریکارەیل، چەوەڕی زانیاری زیاتر کەن.

