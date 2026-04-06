وە ئامانجگردن بارەگای پاڵپشتی لۆجستیکی لە فرۆکەخانەی بەغدا
2026-04-06T10:43:05+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە وەئامانجگردن بارەگای پاڵپشتی لۆجستیکی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا، وەبی دووپاتکردن لە سروشت پەلامارەگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە دەوروگەرد بارەگاگە وە ئامانج گردیە، وتیش " تا ئیسە دووپات نەکریاس پەلامارەگە وە درۆن بویە یا مووشەک".
وتیش، لایەنەل پەیوەنیدار دەسکردنە وە وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە و جیوەجیکردن ریکارەیل، چەوەڕی زانیاری زیاتر کەن.