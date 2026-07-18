‏وە ئامادەبوین ترەمپ.. عراق وەگەرد یەکێتیەیل "فیفا" لە نیویۆرک بەشداری کەید

‏شەفەق نیوز - نیویۆرک

‏یەکێتی توپان عراق لەو کۆبوونەوە بەشداری کرد کە لە تاوەر ترەمپ لە شار نیویۆرک بەسیا، ک نوێنەرەیل یەکێتییەیل نیشتمانی لە گشت دەوڵەتەیل جەهان وەگەرد نوسینگەی جیوەجیکار یەکێتی ناودەوڵەتی توپان "فیفا" کوەوبوی، وە سەرۆکایەتی سەرۆک یەکێتی ناودەوڵەتی جیانی ئینفانتینۆ، و وە ئامادەبوین سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، و شمارەیگ لە ئاسارەیل و ئەفسانەیل توپان جەهانی.

‏نوێنەرایەتی یەکێتی توپان عراق لە کۆبوونەوەگە، جێگر یەکەم سەرۆک یەکێتی سەرمەد عەبدولئیلاه، و ڕاوێژکار سەرۆک یەکێتی ئەرا پەیوەندییەیل دەیشت

‏ گەیس موهەنا کرد، یەیش لە ناو چالاکییەیل رووژەیل کوتایی لە کێبەرکێیەیل جام جەهان، کە وەرجە بازی کۆتایی ناوەین ئیسپانیا و ئەرجەنتین، و بازی دیاریکردن پلەیل سێیەم و چوارەم ناوەین ئنگلتەرا و فەرەنسا.

‏سەرۆک یەکێتی ناودەوڵەتی توپان، جیانی ئینفانتینۆ، لە ناو دیمانەگە دووپات لە گرنگی ئەو رۆلە کرد کە توپان لە گردەوکردن گەلەیل و وەهێزکردن نرخەیل یەکگرتن و ئاشتی ئەنجامی دەید، و دەسخوەشی لە سەرکەفتن پاڵەوانێتیگە، و هاوکاری ناودەوڵەتی کرد ک لە رێکخسن بەشداری داشت.

‏هەمیش جام جەهان جویر رویوداویگ ناودەوڵەتی وەسف کرد ک فەرهەنگەیل گردەو کردوێدەو و جەماوەرەیل لە گشت ناوچەیل جەهان یەکخەید.

‏ئینفانتینۆ دیاری کرد، سەرکەفتن ڕێکخسن و جەماوەری مۆندیالەگە نیشانەی هێز توپان و کاریگەری ناودەوڵەتییەگەی، و ڕێز و پێزانینی خوەی ئەرا یەکێتییەیل نیشتمانی و بازیکەرەیل و ئەفسانەیل نیشاندا کە لە بەهێزکردن پێگەی بازیەگە لە ئاست ناودەوڵەتی بەشداری کردن.

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