‏پويچەوکردن سێ تەقەلای قاچاخکردن مادەی هووشبەر وە "باڵۆن هەوایی" لە خوەرئاوای ئەنبار

شەفەق نیوز- ئەنبار

‏فەرماندەیی هێزەیل سنووری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان سێ تەقەلای قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەری "باڵۆن هەوایی" لەبان کڕ سنوور چوارچمگ سوریا لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار پووچەو کردنە.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "مەفرەزەی فەوج چوار لە لیوای پەنج، فەوج یەکەم لە لیوای سنوری شەش، و فەوج دویەم لە لیوای سنووری دوانزەیەم، توەنستن سێ ئۆپراسیۆن جیا لە توومارکردن بالۆنەیل هەوایی لەری کامیرەیل گەرمی تووماربکەن لەبان کر سنووری ناودەوڵەتی عراقی لە خوەرئاوای ئەنبار، لەدویای وەدویاچگنیگ مەیدانیانە وەخوارخریاس".

‏وتیش، "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان نزیکەی (479) گلە هەزار حەب هووشبەر، وە کێش (87) کگم، ئامادەکریابوی ئەرا هاوردنی وەناو وڵاتەگە" دیاریکرد "کۆنویس یاسایی رێکخریا و رێکار یاسایی پێویست گیرێدەوەر".

