پويچەوکردن سێ تەقەلای قاچاخکردن مادەی هووشبەر وە "باڵۆن هەوایی" لە خوەرئاوای ئەنبار
شەفەق نیوز- ئەنبار
فەرماندەیی هێزەیل سنووری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان سێ تەقەلای قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەری "باڵۆن هەوایی" لەبان کڕ سنوور چوارچمگ سوریا لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار پووچەو کردنە.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "مەفرەزەی فەوج چوار لە لیوای پەنج، فەوج یەکەم لە لیوای سنوری شەش، و فەوج دویەم لە لیوای سنووری دوانزەیەم، توەنستن سێ ئۆپراسیۆن جیا لە توومارکردن بالۆنەیل هەوایی لەری کامیرەیل گەرمی تووماربکەن لەبان کر سنووری ناودەوڵەتی عراقی لە خوەرئاوای ئەنبار، لەدویای وەدویاچگنیگ مەیدانیانە وەخوارخریاس".
وتیش، "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان نزیکەی (479) گلە هەزار حەب هووشبەر، وە کێش (87) کگم، ئامادەکریابوی ئەرا هاوردنی وەناو وڵاتەگە" دیاریکرد "کۆنویس یاسایی رێکخریا و رێکار یاسایی پێویست گیرێدەوەر".