کووتاییهاتن رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە نەجەف.. ئامادەکارییەیل وەردەوامن ئەرا بردن تەرم خامنەیی وەرەو کەربەلا (وینە)

شەفەق نیوز - نەجەف

ئمڕوو چوارشەممە، لە سەحن عەلەوی لە شار نەجەف، نماز مردگ لەبان تەرم ریبەر ئیرانی کووچکردگ، ئایەتولڵا عەلی خامنەیی، وە ئیمامەت مامووستا لە حەوزەی زانستی محمد تەقی حەکیم، لەناو ئامادەبۊن فەرمی و جەماوەری فراوانیگ وەڕیەو چگ.

وەگەرد کووتاییهاتن رسوومەیل نماز ماڵئاوایی، گشت گامەیل وەشوینکەفتن تەرمەگە لە نەجەف کووتایی هاتن، کە ئیرنگە ئامادەکارییە لۆجستییەیل وەردەوامن ئەرا بردن تەرمەگە وەرەو شار کەربەلا، تا بڕەسێدە لای تەرمەیل ئەندامەیل خیزانەگەی کە لە کووتاییەیل مانگ شوبات لەئەنجام گورزەیل ئەمریکی گیان لەدەسدان.

شار کەربەلا وەڕیەوچگن رسوومەیل ماڵئاواییکردن ئەرا تەرمەیل ئەندامەیل خیزانەگە لە مەزارەیل ئیمام حسێن و براگەی ئەبولفەزڵ عەباس وەخوەی دی، وە چەوەڕیکردن رەسین تەرم ریبەر لە سەعات چوار ئیوارە، تا ماڵئاواییکردن فەرمی و جەماوەری لە شارەگە وەرەو مەزارگە پیرووزەیلە دەس وەپێ بکەێد.

سەدان هەزار کەس بەشداری لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن کردن کە شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە لە شار نەجەف دەسوەپی کرد، لەناو رێکارەیل رێکخستن و ئەمنی تونیگ ئەرا هاوڕییکردن رویداوەگە.

لەی چوارچیوەیشە، دەسەی باڵا ئەرا رسوومەیل ماڵئاواییکردن راگەیان کە مەزەنە سەرەتاییەیلە نشان بەشداریکردن زیاتر لە دوو ملیۆن کەس لە رسوومەیل دەن، لە وەختیگ نزیکەی 4300 راگەیاننکار عراقی و بیانی داپووشین رووژنامەوانی راستەوخۆ ئەرا رویداوەگە هەڵگردن.

جی باسە کە عەلی زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، لە وەختیگ وەرجەتر لە ئیوارەی دۊکە سێشەممە، رێنمایی دا وە پشووکردن دەوام فەرمی لە گشت دامەزراوەیل دەوڵەت، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد دەسکردن وە رسوومەیل ماڵئاواییکردن ریبەر ئیرانی کووچکردگ و ئاسایشکردن ئەو جەماوەرە کە بەشداری کەن.