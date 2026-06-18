گومەزی گەرمایی پەنجایی هاوەگەردی.. دیاریکردن وادەی چلەی تاوسان لە عراق لەناوەین هووشداریەیل
شەفەق نیوز - بەغداد
نووەەکردن نەخشەی کەشوهەوا دیاریکەێد وڵاتەگە لە هەفتەی کوتایی مانگ حوزەیران، تویش یەکەمین شەپول گەرمای تاوسانە بوود، ئەوەیش وە مدوو گەورەبوین کاریگەری "گومەزی گەرماییەگە" لەبان ناوچەگە.
وەپای راپۆرتیگ کە لە بەش مەزەنەی کەشوهەوا لە دەسە گشتی کەشناسی و چەودێری زەویلەرزە دەرچگە، مەزەنە کریەێد پلەی گەرمی لە کۆتایی مانگەگە وە شیوەی پلە وە پلە بەرزەو بوود، و پلەیل گەرمی پەنجا (50) لە شارەیل باشوور وڵاتەگە لە وەخت نیمەڕوو توومار بکرێد، لە وەختیگ لە ناوچەیل ناوەڕاسیش نزیکەو بوود لە ئاست 50 پلە، و لە ناوچەیل باکووریش ئاستەیل کەمتر توومار کەێد، باوجی هەر لە ئاست ئاسایی خوەی بەرزترە.
ئاشکرایکرد، کەشوهەوا لە رووژ گەرمی تونیگ دیرێد، وەگەردی لە شەو و شەوەکی زوی کەشەگە تا بڕیگ ئاساییە، وەتایبەت لە ناوچەیل بیاوانی و واز، لەوەت وە وا، مەزەنە کریەێد زیاتر لە باکوور و رۆژئاواوە هەڵکەێد وە خێرایی مامناوەن و گاجاریگ بوود مدوو دروسبوین توز و خوەڵ.
راپۆرتەگە دیاری کرد ک حاڵەتەگە یەکەمین نیشانەی راسکانی چگنە ناو قۆناغ "لووتکەی تاوسانە"، کە زیاتر لە ناوەڕاس یا کوتایی حوزەیران دەس وەپی کەێد و تا کوتایی مانگ ئاب درویژە دیرێد ئی حاڵەتەیش وە مدوو دروستبوین نزمەپاڵەپەستۆی گەرمی قویڵە کە سەرانسەر نیمچە دوورگەی عەرەبی گردەو، و هەمیش وەگەرد بەرزەپاڵەپەستۆی کەشوهەوایی لە چینەیل بان، یەیش بوودە مدوو داوەزیان داینمیکی وا و زیاتر گەرمەوبوین و هشکەوبوین.
هووشدارییەیل و راسپاردەیل:
راپۆرتەگە هووشداری دا لە دویرکەفتن لە وەرکەفتن راستەوخۆ وە تیشک خوەر لە وەختیل رەسینە لووتکە، وەتایبەت لە ساعەت 11ی شەوەکی تا 4ی ئیوارە، لەوەر ئەگەری تووشهاتن وە شەکەتی گەرمایی و گەرمابردگی، وەتایبەت ئەرا وەساڵاچگەسل و مناڵەیل و ئەوانەگ لە شوینەیل واز کار کەن، لەوەر ئەوەگ تەمێ دەێد لە لە رووژ لە کارەیل سەخت دویرەو بکەفن.
هەمیش راپۆرتەگە، راسپارد ئاو و شلەمەنی فرەیگ بخوەن، و مناڵەیل و وەساڵاچگەیل لە ناو ماشین بەسیاگ نەهیلن، تەنانەت ئەگەر ئەرا ماوەی کەمیگش بوود، لەوەر ئەوەی پلەی گەرمی لە ناو ماشین وەخێرایی و وە شیوەیگ رخدار بەرزەو بوود.
راپۆرتەگە وە ئەوەگ کوتایی هاورد کە لە ناوچەیل ناوەڕاس و باشوور، وای باکوور و خوەرئاوا گورجەوبوود لە بڕیگ ناوچە، هاتێ بڕێگ تەپوتوز ناوخۆیی دروس بکەێد هات ماوەی کەمیگ مەودای نوڕین کەمەوبوود.