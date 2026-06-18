‏گومەزی گەرمایی پەنجایی هاوەگەردی.. دیاریکردن وادەی چلەی تاوسان لە عراق لەناوەین هووشداریەیل

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شەفەق نیوز - بەغداد

‏نووەەکردن نەخشەی کەشوهەوا دیاریکەێد وڵاتەگە لە هەفتەی کوتایی مانگ حوزەیران، تویش یەکەمین شەپول گەرمای تاوسانە بوود، ئەوەیش وە مدوو گەورەبوین کاریگەری "گومەزی گەرماییەگە" لەبان ناوچەگە.

‏وەپای راپۆرتیگ کە لە بەش مەزەنەی کەشوهەوا لە دەسە گشتی کەشناسی و چەودێری زەویلەرزە دەرچگە، مەزەنە کریەێد پلەی گەرمی لە کۆتایی مانگەگە وە شیوەی پلە وە پلە بەرزەو بوود، و پلەیل گەرمی پەنجا (50) لە شارەیل باشوور وڵاتەگە لە وەخت نیمەڕوو توومار بکرێد، لە وەختیگ لە ناوچەیل ناوەڕاسیش نزیکەو بوود لە ئاست 50 پلە، و لە ناوچەیل باکووریش ئاستەیل کەمتر توومار کەێد، باوجی هەر لە ئاست ئاسایی خوەی بەرزترە.

‏ئاشکرایکرد، کەشوهەوا لە رووژ گەرمی تونیگ دیرێد، وەگەردی لە شەو و شەوەکی زوی کەشەگە تا بڕیگ ئاساییە، وەتایبەت لە ناوچەیل بیاوانی و واز، لەوەت وە وا، مەزەنە کریەێد زیاتر لە باکوور و رۆژئاواوە هەڵکەێد وە خێرایی مامناوەن و گاجاریگ بوود مدوو دروسبوین توز و خوەڵ.

‏ راپۆرتەگە دیاری کرد ک حاڵەتەگە یەکەمین نیشانەی راسکانی چگنە ناو قۆناغ "لووتکەی تاوسانە"، کە زیاتر لە ناوەڕاس یا کوتایی حوزەیران دەس وەپی کەێد و تا کوتایی مانگ ئاب درویژە دیرێد ئی حاڵەتەیش وە مدوو دروستبوین نزمەپاڵەپەستۆی گەرمی قویڵە کە سەرانسەر نیمچە دوورگەی عەرەبی گردەو، و هەمیش وەگەرد بەرزەپاڵەپەستۆی کەشوهەوایی لە چینەیل بان، یەیش بوودە مدوو داوەزیان داینمیکی وا و زیاتر گەرمەوبوین و هشکەوبوین.

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‏هووشدارییەیل و راسپاردەیل:

‏راپۆرتەگە هووشداری دا لە دویرکەفتن لە وەرکەفتن راستەوخۆ وە تیشک خوەر لە وەختیل رەسینە لووتکە، وەتایبەت لە ساعەت 11ی شەوەکی تا 4ی ئیوارە، لەوەر ئەگەری تووشهاتن وە شەکەتی گەرمایی و گەرمابردگی، وەتایبەت ئەرا وەساڵاچگەسل و مناڵەیل و ئەوانەگ لە شوینەیل واز کار کەن، لەوەر ئەوەگ تەمێ دەێد لە لە رووژ لە کارەیل سەخت دویرەو بکەفن.

‏هەمیش راپۆرتەگە، راسپارد ئاو و شلەمەنی فرەیگ بخوەن، و مناڵەیل و وەساڵاچگەیل لە ناو ماشین بەسیاگ نەهیلن، تەنانەت ئەگەر ئەرا ماوەی کەمیگش بوود، لەوەر ئەوەی پلەی گەرمی لە ناو ماشین وەخێرایی و وە شیوەیگ رخدار بەرزەو بوود.

‏راپۆرتەگە وە ئەوەگ کوتایی هاورد کە لە ناوچەیل ناوەڕاس و باشوور، وای باکوور و خوەرئاوا گورجەوبوود لە بڕیگ ناوچە، هاتێ بڕێگ تەپوتوز ناوخۆیی دروس بکەێد هات ماوەی کەمیگ مەودای نوڕین کەمەوبوود.

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