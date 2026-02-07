گومرگ عراق جواو بازرگانەیل دەێد: وەگورەی پەیمانەیل ناودەوڵەتی کارکەیمن
شەفەق نیوز- بەغداد
وەڕێوەبەر دەسەی گومرگ عراق، سامر قاسم، ئمڕوو شەممە، دووپاتکرد ئەو پێناس گومرکیە ئیرنگە کار وەپیکرێد پشت وە پەیمانەیل ناودەوڵەتی بەسێد، و هویچ چشتیگ نییە وەناو "زیایبوین بیوینە" لە پێناسەیل.
قاسم وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەسەی گشتی گومرگ لایەن جیوەجیکارە ئەرا ئەو بڕیارەیلە وەلایەن حکومەت دەرچوود، و گشت رێکارەیلمان کۆتایی هاتگە و سیستەم (ئاسیکۆدا) و یاسای پێناسەی گومرگی جیوەجی کردیمنە، کە لەناوی باج کاڵاگان لەبان بنەمای جویرەیلی دیاری کرێد."
دیاریکرد: "بڕیگ لە بازرگانەیل ئیسفاکەن زیایبوینیگ هەس، چوینکە لە گوزەشتە بازرگانەیل پشت وە (باج بڕیاگ - الرسم المقطوع) بەسێد، ئمڕوو لەبان ئاست ناودەوڵەتی پەسەن نییە، ئمڕوو ئیمە پشت وە پەیمانەیل ناودەوڵەتی و رێکار باج وەرگردن پەیڕەو کردینە، جویر ئەوەگ لە وڵاتەیل هاوسا هەس".
قاسم باس لەوە کرد چشتیگ وە ناوەی "زیایبوین پێشینە لە پێناسەی گومرگ"نییە، بەڵکم ئەوەگ رویدایە وازهاوردنە لە سیستەم باج بڕیاگ و پەیڕەوکردن سیستەم باج لەبان جویر کاڵا و شتومەکە.
ئاشکرایکرد: "پێناسەی گومرگ ئەرا ماشین هەر بویە، تەنیا ماشین (هایبریدەیل) بەخشریابوین، ئیرنگە باج گومرگ خریاسە بان هاوردەکردن ماشین هایبرید، یەیش لە وڵاتاتەیل هاوسا و ناوچەگەیش پەیڕەو کرێد".