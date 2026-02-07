‏گومرگ عراق جواو بازرگانەیل دەێد: وەگورەی پەیمانەیل ناودەوڵەتی کارکەیمن

‏شەفەق نیوز- بەغداد

‏وەڕێوەبەر دەسەی گومرگ عراق، سامر قاسم، ئمڕوو شەممە، دووپاتکرد ئەو پێناس گومرکیە ئیرنگە کار وەپیکرێد پشت وە پەیمانەیل ناودەوڵەتی بەسێد، و هویچ چشتیگ نییە وەناو "زیایبوین بیوینە" لە پێناسەیل.

‏قاسم وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەسەی گشتی گومرگ لایەن جیوەجیکارە ئەرا ئەو بڕیارەیلە وەلایەن حکومەت دەرچوود، و گشت رێکارەیلمان کۆتایی هاتگە و سیستەم (ئاسیکۆدا) و یاسای پێناسەی گومرگی جیوەجی کردیمنە، کە لەناوی باج کاڵاگان لەبان بنەمای جویرەیلی دیاری کرێد."

‏دیاریکرد: "بڕیگ لە بازرگانەیل ئیسفاکەن زیایبوینیگ هەس، چوینکە لە گوزەشتە بازرگانەیل پشت وە (باج بڕیاگ - الرسم المقطوع) بەسێد، ئمڕوو لەبان ئاست ناودەوڵەتی پەسەن نییە، ئمڕوو ئیمە پشت وە پەیمانەیل ناودەوڵەتی و رێکار باج وەرگردن پەیڕەو کردینە، جویر ئەوەگ لە وڵاتەیل هاوسا هەس".

‏قاسم باس لەوە کرد چشتیگ وە ناوەی "زیایبوین پێشینە لە پێناسەی گومرگ"نییە، بەڵکم ئەوەگ رویدایە وازهاوردنە لە سیستەم باج بڕیاگ و پەیڕەوکردن سیستەم باج لەبان جویر کاڵا و شتومەکە.

‏ئاشکرایکرد: "پێناسەی گومرگ ئەرا ماشین هەر بویە، تەنیا ماشین (هایبریدەیل) بەخشریابوین، ئیرنگە باج گومرگ خریاسە بان هاوردەکردن ماشین هایبرید، یەیش لە وڵاتاتەیل هاوسا و ناوچەگەیش پەیڕەو کرێد".

‏

‏

‏

‏