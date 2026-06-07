گومان گەندەڵی وە 500 هەزار دۆلار.. گامیگ دادوەری ئەرا هەڵگردن پارێزبەندی لەبان پەرلەمانتار حەسەنەین خەفاجی

شەفەق نیوز - بەغداد

دەسەڵات دادوەری عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، داوای هەڵگردن پارێزبەندی لەبان پەرلەمانتار حەسەنەین خەفاجی کرد، وە توومەت باجسەنین لە خاوەن پرۆژەیگ نیشتەجیبۊن.

لە نۊسریاییگ فەرمی، کە لە سەرۆکایەتی دادگای بەغداد/کەرخ دەرچگە، و ئەرا ئەنجومەن نۊنەرەیل کلکریاس هاتگە: توایمن ئاگاداردان بکەیمن کە ئی دادگا لێکۆڵینەوە کەێد لەبان ئەو سکاڵا کە پیشکەش کریاگە لە وەرانوەر سکاڵالیکریاگ ئەندام ئەنجومەن نۊنەرەیل عراقی ئەرا خول ئیسە، حەسەنەین قاسم محەمەد خەفاجی، لەوەر باجسەنینی لە سکاڵاکەر مستەفا فەعل مشەتەت وە داواکردن توومارکردن 40% لە پرۆژەی حەورای بەغدای نیشتەجیبۊن کە سەروە سکاڵاکەرەس ئەرا قازانج خوەی وەناو توومەتبار بەندیکریای ئەنوەر سەباح عەبد سادق / یەکیگ لە کارمەنەیل لە نویسینگەی سکاڵالیکریاگ و بڕ 500 هەزار دۆلار.

وتیش کە ئەرا دەسوەردان وە جیوەجیکردن کاریگ لە کارەیل ئەرک گشتی وەبی مووڵەت یا شیوەیگ فەرمی کە ری وەپی بیەێد ئەرا ئەو کارە، وە دەسوەردان لە کارەیل ئەنجومەن دادوەری باڵا و دەسەی دەسپاکی فیدراڵی و دەسەی نیشتمانی بەرهەمهاوردن ئەرا بەسانن ئەو کەیسە کە لە گوزەشتە سکاڵاکەر لەبانی بەندی کریاۊد و بانگەشەکردن وە دروو لەباوەت پەیوەندی وەگەرد دادوەرەیل ئەنجومەن دادوەری باڵا و ئیدارەی باڵای دەسەی دەسپاکی فیدراڵی، و تەواوکردن ریکارەیل توومارکردن پرۆژەگە لە دەسەی نیشتمانی بەرهەمهاوردن، و سکاڵای سکاڵاکەرەگە پشتڕاس کریاگە وە ئەو توومارە دەنگییەیل کە خریانەسە بان سکاڵالیکریاگ و دانپیانان توومەتبار دەسگیرکریاگ کە لەبان ناوی هاتیە.

وە یەو کۆتایی هات: وەپای فەرمانەیل مادەی 11 دۊەم 4، لە یاسای سزایەیل وە یاسای سمارە 10 ئەرا ساڵ 2024، ئومیدخوازیمن نۊسریاییگ ئەرا ئەنجومەن نۊنەرەیل مل بکریەێد ئەرا وەدەسهاوردن رازیبۊن سەرۆک ئەنجومەن نۊنەرەیل و هەردوگ جیگرگەی لەبان جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل وەرانوەر ئەندام ئەنجومەن نۊنەرەیل عراقی حەسەنەین قاسم محەمەد خەفاجی، و چەودان لە هەڵگردن پارێزبەندی لەبانی یا نەی.