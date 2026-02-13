گولەی هاوەن دەێد لە ناوچەیگ خوەرھەڵات بەعقووبە

شەفەق نيوز - ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیاله، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە ناوچەیگ کەفتە وەر چوار گولەی هاوەن لە خوەرھەڵات بەعقووبە، لە رویداویگ کە چەن ساڵیگە لە پارێزگاگە نەویە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچەی بدعە لە دەورگرد ناحیەی کەنعان خوەرھەڵات شار بەعقووبە دویەشەو چوار گولەی هاوەن کەفتە ناوی، کە سەرچەوەی وەشاننیان نادیارە، وەبی کەفتن زەخمداری.

وتیش: ناوچەیل دەورگرد کەنعان هەر داێستانەیل تا ناوچەی قەنبەر و بدعە لەی رووژەیل گوزەشتە شیواشیو ئەمنی وەخوەیان دوینن، کە وەرجە چەن رووژیگ پەلاماریگ وە گولەی ئار بی جی و تەقەکردن وەخوەی دی.

سەرچەوەگە کە نەخوازیە ناوی ئاشکرا بکریەێد وت: مەزەنە کریەێد ئی رویداوەیلە لە ناوچەگە تاوانی بوون، لەوەر وەردەوەردەی ناوەین لایەنەیلیگ لەورا، وتیش: دیالە بە چوار ساڵە کەفتن گولەی هاوەن توومار نەکردگە.