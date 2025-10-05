پولیس کەرکوک نیەیلێد ژنیگ لە بان ئوتێلیگ خوەی بخەێدە خوارەو

شەفەق نيوز- كەركوك

مەفرەزەیل پولیس کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، توەنستن ژنیگ لە تەقەلای خوەیکوشتن رزگار بکەنر کە تواستیە خوای لە بان ئوتێلیگەو بخەێدە خوارەو.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگاداری رەسیە کڕ فریاکەفتن (911) لەبان ژنیگ لەبان یەکیگ لە ئوتێلەیل خوەی بخەێدە خوارەو.

وتیش: هیزیگ ئەمنی هاوبەش لە پولیس فریاکەفتن و پولیس ناوخؤيي و وەرگری شارستانی و پولیس کۆمەڵایەتی زویوەزوی کەفتنە جویلە وەرەو شوین رویداوەگە، و توانست وڵکارۆ ئەو ژنە وە وریایی رەفتار بکەن، تا واز لە بڕیار خوەیکوشتنی بارێد، وە قسەکردن نەرم و ئارامکردن دەروینیر تا وە پاچینەو هاوریا خوارەو وەبی تویشهاتنی.

وەگورەی سەرچەوەگە، ئەو ژنە ئەرا بنکەی پولیس بریا، و کلکریا شوین کەسوکارەیلی و پاڵپشتیکردن دەروینی ئەرای پیشکەش کریا، دووپاتیش کرد کە وەڵامدان زویوەزوی و هەماهەنگی بەرز ناوەین دەزگایەیل ئەمنی، دەسمیەتی دان لە رزگارکردن ئەو ژنە، و ریگریکردن لە کارەساتیگ مرۆیی.