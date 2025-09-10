پولیس کەرخ ئاشکراکردنیگ لەباوەت "تەقینەوەی سەیدیە" دەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

فەرماندەیی پولیس بەغداد کەرخ، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکراکردنیگ دەرکرد لەباوەت پەلاماردان ماڵ ئەفسەریگ لە سەیدیە باشوور خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

راگەیانن فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو قسەیلە کە لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوین گوایە تەقینەوە بویە یا ماڵ ئەفسەریگ لە ناوچەی سەیدیە کریاسە ئامانج راس نییە.

دووپاتیش کرد کە لەی وەختە هیچ رویداویگ لەیجویرە توومار نەکریاس، و دیاری کرد کە ناوچەگە وەتەواوی ئارامە، و داوا لە گشت میدیایەیل کرد زانیاری تەنیا لە سەرچەوەیل فەرمی وەربگرن، و دویر بکەفن لە بڵاوکردن ئەو چاوەیلە کە نیگەرانی خەنە ناو مەردم.

لەی دویاییە بڕیگ لە میدیایەیل باس خەوەرەیگ کردن کە گوایە ماڵ هاوڵاتییگ لە ناوچەی سەیدیە وە بومب کەسی کریاسە ئامانج.