پولیس بەغداد باندیگ دەسگیر کەێد شیوەی نوویگ ئەرا خەڵەتانن مەردم وەکار تیەرن

شەفەق نيوز- بەغداد

مەفرەزەیل پولیس بەش بەیاع، ئمڕوو چوارشەممە، توەنست چوار کەس دەسگیر بکەێد شیوەی نوویگ ئەرا خەڵەتانن مەردم وەکار هاوردنە.

راگەیانن پولیس کەرخ لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو کەسەیلە مەردم خەڵەتنن، کە ماشینیگ نشان دەن کە لەناوەو سزیاس، وەشیوەیگ کە گومان لەلی نەکریەێد، تا مەردم بەزەییان وەپییان باێد، و وە دەسپیچگ پشتگیریکردنیان لەو زەرەدەیلە کە وەپییان رەسیە پویل گردەو کەن.

وتیش: دویای لێکۆڵینەوە وەگەردیان، وە ئاشکرا چگنە ژیر ئەوە کە خوەیان ئاگر ماشینەیل دانە، و لە ناوچەیلیگ جیاجیا گەردینە تا بەزەیی مەردم ئەرا خوەیان بکیشن، و وەشیوەیگ نائاسایی پویل لەلییان بوەن.

پولیس وتیش: ئیجویر رەفتارەیلیگ خەڵەتانن وەبی سزادان رەد نیەوون، و داوا لە هاوڵاتیەیل کرد مقیەت بوون و نەخەڵەتیەن وەی کارەیلە، و ئاگاداری لەبان ئیجویرە کارەیلیگ توومار بکەن.